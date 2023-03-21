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اعرف موعد أول أيام رمضان في السعودية 1444 هـجريا.. باق ساعات

كتب:

عمرو حسني
06:00 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
هلال رمضان

هلال رمضان

يستعد المسلمون في كل بقاع الكرة الأرضية لشهر رمضان المبارك، لذا يتساءل المقيمون والمواطنون في المملكة العربية السعودية عن موعد أول أيام رمضان في السعودية 1444 هجريا.

المرصد يجيب عن موعد أول أيام رمضان في السعودية 1444هـجريا

وأوضح مرصد تمير في العاصمة السعودية الرياض، موعد أول أيام رمضان في السعودية 1444هـ بعد تعذر رؤية هلال شهر رمضان الكريم في السعودية مساء اليوم الثلاثاء، وبهذا سيكون أول أيام شهر رمضان الكريم الخميس المقبل الموافق 23 مارس الجاري.

ما موعد أول أيام رمضان 1444 هـجريا؟

وكانت المملكة أعلنت على لسان دار الإفتاء أنه يجرى النظر الأربعاء 22 مارس لهلال رمضان لمعرفة موعد أول أيام رمضان في السعودية 1444 هـجريا، ويأتي هذا التساؤل في ظل استعدادات المسلمين حول العالم ليس للصيام فقط ولكن كذلك لأداء العمرة في بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ومقرر فلكيا أن ينتهي شهر شعبان الشهر الثامن في السنة الهجرية في الأربعاء 22 مارس 2023.

بيان المحكمة عن موعد أول أيام رمضان 1444 هـجريا

وأشارت المحكمة العليا في السعودية إلى أنه يجرى النظر من مرصد تمير على هلال شهر رمضان لمعرفة أول أيام شهر رمضان في السعودية 1444 هـجريا، والاعتماد على أحدث الآليات والمراصد الفلكية.

ويتوقع أن يكون أول أيام رمضان في أغلب الدول العربية الخميس 23 مارس الجاري بعد غد، وطلبت المحكمة العليا من يرى هلال رمضان بالعين المجردة أو المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.

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