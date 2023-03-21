عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 بجميع الدول العربية والإسلامية والغربية

تتباين عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 في جميع الدول حول العالم، وفق لموقعها على خط الاستواء، وتبدأ من الفجر حتى المغرب.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 بجميع الدول

وفيما يلي، يرصد موقع «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 في جميع الدول، والتي جاءت كالآتي:

عدد ساعات الصيام في الدول العربية

وجاءت ساعات الصيام في الدول العربية في شهر رمضان 2023 وعددها 22 دولة كالآتي:

جزر القمر 12 ساعة و37 دقيقة.

الصومال 13ساعة و27 دقيقة.

اليمن 14 ساعة و7 دقائق.

السودان 14 ساعة و8 دقائق.

موريتانيا 14 ساعة و15 دقيقة.

قطر يصوم المسلمين بها 14 ساعة و15 دقيقة.

سوريا 14 ساعة و30 دقيقة.

فلسطين 14 ساعة و30 دقيقة.

الأردن 14 ساعة و30 دقيقة.

لبنان 14 ساعة و30 دقيقة.

الكويت 14 ساعة و30 دقيقة.

سلطنة عمان 14 ساعة و37 دقيقة.

السعودية 14 ساعة و41 دقيقة.

الإمارات 14 ساعة و41 دقيقة.

البحرين 14 ساعة و49 دقيقة.

العراق 15 ساعة

مصر 15 ساعة.

المغرب 15ساعة و25 دقيقة.

ليبيا 15 ساعة و30 دقيقة.

الجزائر 15 ساعة و45 دقيقة.

تونس 15 ساعة و45 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الدول الإسلامية

أما في الدول الإسلامية فكانت عدد ساعات الصيام كالآتي:

ماليزيا 12 ساعة.

سنغافورة 13 ساعة و30 دقيقة.

السنغال 14 ساعة.

تركياساعة و30 دقيقة.

الهند 15 ساعة.

باكستان 16 ساعة

إيران 16 ساعة.

أفغانستان17 ساعة.

ساعات الصيام في الدول الغربية

بينما جاءت ساعات الصيام في بعض الدول الغربية كالآتي:

نيوزيلندا 11 ساعة و30 دقيقة.

جنوب أفريقيا 11 ساعة و30 دقيقة.

أستراليا 11 ساعة و59 دقيقة.

الأرجنتين 12 ساعة.

تايلاند 14 ساعة.

هونغ كونغ 15 ساعة.

اليابان 16 ساعة.

كندا 16 ساعة

الصين 16 ساعة و30 دقيقة.

أميركا 16 ساعة و30 دقيقة

بريطانيا 17 ساعة.

النرويج 17 ساعة.

الدانمارك 17 ساعة.

أسكتلندا 18 ساعة.

سويسرا 18 ساعة.

بولندا 18 ساعة و30 دقيقة.

النرويج 20 ساعة.

فنلندا 20 ساعة.

غرينلاند 20 ساعة.

روسيا 20 ساعة.