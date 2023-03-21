محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك

‏‎بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444 هجري.

نص البرقية

‏‎وقال المحافظ في نص برقيته للرئيس: «يُسعدني ويُشرفني أن أغتنم هذه المناسبة لأبعث لسيادتكم بخالص اعتزازي وتقديري لشخصكم الكريم وأن أتقدم باسم أبناء محافظة كفر الشيخ وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية والمرأة والشباب بأسمى وأرق التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، سائلين الله تعالى أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا».

وأضاف: «سيُسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى أن يمتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير».

برقيات تهنئة لمسؤولي الدولة

‏‎كما أرسل محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبرقيات تهنئة مماثلة لكل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن يُنعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

محافظ كفر الشيخ يهنئ أبناء المحافظة

وقدم المحافظ خالص التهنئة لأهالي المحافظة، وأعضاء الجهاز التنفيذي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية، وأن يُنعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.