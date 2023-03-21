خريطة فصل التيار الكهربائي عن قرى ومناطق 5 مراكز في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، عن عدد من القرى والمناطق بـ5 مراكز في المحافظة، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة مساءً، أي لمدة 7 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قرى خليج بحري، والبصراط، والملاوح، وأرض الجمعية، والقني وتوابعها، وبرمبال، وجزء من منية المرشد، والبرانية وتوابعها، والشاعر وتوابعها، بمركز مطوبس، وقرية «قونة»، بمركز قلين، و«الصافية وتوابعها، والميدان الإبراهيمي، وشارع سعد زغلول، وتقسيم الحلوة والموظفين»، بمركز دسوق، وقرى «الربع»، بمركز البرلس، و«كلش وتوابعها، وكنيسة مارجرجس، وجامع الفلاحين، وسوق سيدي مبارك، وساحة سيدي طلحة، والعزبة الجديدة، ومنطقة جامع الأشوح، ومحطة مجاري 4، ومكتب بريد الزواوي»، بمركز كفر الشيخ.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.