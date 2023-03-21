«تعليم كفر الشيخ» تستقبل الأمهات العاملات بالورود وتوزيع الحلوى

في لفتة أدخلت البهجة على قلوب منسوبات المديرية، نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات وحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استقبالاً للسيدات العاملات بالمديرية بالورود وتوزيع الحلوى، أثناء دخولهن المديرية، احتفالاً بعيد الأم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، تعبيراً عن فضلهن لتربيتهن أنجالهن، وكفاحهن مع أزواجهن، لأسرار أسرهن.

وكيل تعليم كفر الشيخ يُشيد بدور الأم كصناعات للرجال

وقد حرص محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على تهنئة كل سيدة، مشيداً بدورهن كصناعات للرجال، وقوام التقدم، وعماد البيوت، وشقائق الرجال، قائلاً: «أن يوماً واحداً لا يكفي لشكر عطاء سنين، وقد رسمت البسمة على وجوه الجميع».

وفي سياق آخر، تفقد وكيل الوزارة، مدرسة كفر المرازقة الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة قلين التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بها، والتعرف على المستوى العلمي للطلاب في كافة المواد الدراسية، وتفعيل الأنشطة الطلابية، متفقداً المكتبات، والمعامل، ودورات المياه.

واستمع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لشرح المُعلمين، وأدار حواراً بينه وبين التلاميذ عما درسوه من موضوعات في المواد الدراسية، موجهاً لهم العديد من الأسئلة الخاصة بالموضوعات الدراسية وخاصةً اللغة الإنجليزية والرياضيات.

تكريم عدداً من المحالين على المعاش

كما كرّم وكيل الوزارة، عدداً من المحالين على المعاش، وهم: يوسف لطفي السعيد يوسف، وسعاد عبد العزيز أحمد الشراكي، من إدارة التوريدات، وسلوى حمدي حسين محمد، وحرص أثناء تكريمهم على تبادل الحديث الودي بينهم، وتقديم الشكر والامتنان لهم على ما أسدوه من خدمات جليلة للمديرية والتربية التعليم بشكل عام، داعياً المولى عز وجل أن يرزقهم راحة البال وسعادة الدارين.