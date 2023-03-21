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الأرصاد تحذر : سقوط أمطار غزيرة ومنخفض جوي يومي الجمعة والسبت

كتب:

خير الله فؤاد
07:43 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
صورة أمطار رعدية خاص

صورة أمطار رعدية خاص

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة يومي الجمعة، والسبت، القادمين على المناطق الساحلية الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والصحراء الغربية، كما تتساقط الأمطار على محافظات مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، وسط منخفض جوي يضرب تلك المحافظات.

سقوط أمطار بالمحافظات الساحلية ورياح عاصفة

بينما حذر خبراء الأرصاد، المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال يومي الجمعة والسبت القادمين، جراء تراجع في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، التي تقل على القاهرة الكبرى، ومحافظات الصعيد، وكذلك محافظات الوجه البحرى، والتي تتساقط عليها الأمطار خلال تلك اليومين. 

حالة الطقس المتوقعة الجمعة والسبت

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عن سرعة الرياح خلال يومي الجمعة والسبت القادمين، التي تبلغ نحو 26كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 70%، وكذلك نسبة الرطوبة سوف تبلغ 62%، بينما سوف تسجل درجات الحرارة العظمي بمحافظات الوجه البحري العظمى 19 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة.

كما يسود الطقس خلال اليومين علي القاهرة الكبري، وجنوب، وشمال الصعيد طقس بارد نهاراً شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

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