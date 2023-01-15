«الأرصاد» لـ أحمد موسى: طقس الغد يشهد منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد، غدًا الاثنين، بعد كشف الأرصاد عن تأثر البلاد بمنخفض جوي مُنتظر، غدًا.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن البلاد ستتأثر، غدًا، بامتداد منخفض جوي يبدأ من الساعات المتأخرة من الليل، يؤثر على المناطق الشمالية، لتسقط أمطار بين غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، مساء اليوم الأحد، إن محافظة مطروح ستشهد سقوط أمطار تمتد إلى مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وجنوب الوجه الحبري، وتمتد، أيضًا، لمدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، وتصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وأخرى من محافظات الصعيد.

وأشارت منار غانم، إلى أن بعض المناطق ستشهد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية، تكون متفاوتة الشدة على بعض المناطق، وتكون هذه الحالة على البلاد غدًا الاثنين، وبداية من يوم الثلاثاء سيتم تحسن الأحوال الجوية، وتلاشي فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، أنه سيكون هناك تقلبات جوية، وسقوط أمطار على بعض المناطق من الصحراء الغربية، وستمتد هذه الأمطار للإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ليلًا، ومحافظات المنوفية والغربية صباحًا، إلى جانب مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت منار غانم، أنه سيكون هناك نشاطًا نسبيًا للرياح بين 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة ويجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة، وانخفاض الطقس؛ لتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة، ومع يوم الثلاثاء سيتم تحسن الأحوال الجوية، وتكون الشبورة المائية على المناطق القريبة من المسطحات المائية، ومع نهاية الأسبوع سيكون هناك ارتفاع طيف في درجات الحرارة.

وأكدت أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة في المناطق الشمالية، وسيشهد نهايات الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل تحسنًا في حالة الطقس.

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المواطنين، ولفت بالابتعاد عن أعمدة الإنارة، والقيادة بهدوء تام لحظة سقوط الأمطار، وارتداء الملابس الثقيلة قبل الخروج من المنزل، وضرورة متابعة النشرة الجوية لمعرفة حالة الطقس.