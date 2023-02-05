عضو جمعية «الجغرافيين»: منخفض جوي يضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري

كشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة كفر الشيخ، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، إن منخفضا جويا شديد البرودة يضرب البلاد بدءا من اليوم الأحد مع هبوب رياح محملة بالأتربة والرمال خاصة على المحافظات الساحلية، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي، وسط فرص لسقوط الأمطار ما بين متوسطة وخفيفة.

أمطار على المحافظات الساحلية

وأوضح «علام» لـ«الوطن»، أن اليوم الأحد تتعرض المحافظات الساحلية لفرص سقوط الأمطار والتي تكون متوسطة، على السواحل الشمالية الغربية، وكذلك محافظات شمال الوجه البحري حتى نهاية الأسبوع، والتي سوف تتأثر بمنخفض جوي متقلب مع نشاط كبير في سرعة الرياح، لافتا إلى أن المنخفض الجوي على البحر الأبيض المتوسط، سوف يثير تقلبات مناخية كبيرة في حالة الطقس بارد وشديد البرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط وحركة الملاحة

وأشار إلى أن حالة الأمواج داخل المسطح المائي بالبحر الأبيض المتوسط مرتفعة للغاية وتنذر بخطر داهم علي حركة الصيد والملاحة به حيث تخطت حاجز الثلاثة أمتار.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وكانت هيئة الأرصاد الجوية بمصر قد أعلنت عن أن سرعة الرياح سوف تكون ما بين 35 حتي 50 كم/ساعة، مما يؤثر علي حالة الطقس والشعور بمنخفض جوي قارس وانخفاض في معدلات درجات الحرارة، كما يشهد هذا الأسبوع طقس مثير للرمال والأتربة وسقوط أمطار متوسطة علي المحافظات الساحلية، كما تتأثر بعض مناطق بمحافظة القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، علاوة علي مدن القناة، ووسط سيناء، وجنوب الوجه البحري في محافظات مصر بالمنخفض الجوي شديد البرودة، وكذلك هبوب الرياح العاصفة.