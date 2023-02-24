«الأرصاد» تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد خلال أيام وتكشف تأثيره

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بتفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع من الأسبوع المقبل، ليكون الارتفاع تدريجيا على مدار الأسبوع.

منخفض جوي يضرب البلاد

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكون منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط يضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، وهو ما يجذب رياح جنوبية شديدة ولكنها دافئة تؤثر على كافة الأنحاء، كما تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأشار خبراء الأرصاد، في بيان صادر عن الهيئة، إلى استمرار تكون الشبورة المائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، عدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة لأنه سرعان ما تنخفض مرة أخرى، وعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة السبت 25 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأحد 26 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

درجات الحرارة الإثنين 27 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.