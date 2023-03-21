قوات الاحتلال تقتحم «نابلس».. وانتقادات أوروبية لوزير المالية الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة «نابلس» ومخيم شعفاط شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منزل الأسير المصاب أسامة الطويل منفذ عملية «دير شرف» في حي رفيديا بمدينة «نابلس»، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أنه سيتم هدم منزل الطويل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خالد ومؤمن شقيقي الأسير المصاب أسامة الطويل، وابن خاله عمرو فطوم.وعلى خلفية تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التحريضية ضد الشعب الفلسطيني، دعت «رام الله»، «المحكمة الجنائية الدولية» لاعتقال الوزير، متوقعة في بيان، لوزارة الخارجية الفلسطينية، من «باريس» نفي أية علاقة لها بما تفوه به هذا الإرهابي العنصري.

وزير مالية الاحتلال: لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني

وكان سموتريتش، قال في خطاب بفرنسا، إن لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني. وطالبت الخارجية الفلسطينية، «الاتحاد الأوروبي» باتخاذ موقف موحد لمنع دخول هذا الإرهابي العنصري أراضي دوله.

وفي المملكة الأردنية الهاشمية، استدعت وزارة الخارجية، مساء أمس الاثنين، السفير الإسرائيلي لديها إيتان سوركيس، احتجاجا على استخدام سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود الشعب الفلسطيني،

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية سنان المجالي في بيان، إن الوزارة، أكدت للسفير الإسرائيلي، على إدانة الحكومة للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضافت الخارجية الأردنية، أن ذلك تصرف تحريضي أرعن، وعنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام «الأردنية الإسرائيلية»، محذرة من خطورة استمرار هذه التصرفات العنصرية المتطرفة الصادرة عن سموتريتش الذي كان قد دعا سابقاً إلى محو «قرية حوارة» الفلسطينية.

من جانبه، انتقد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل بشدة كلمات وزير الاحتلال الإسرائيلي، وزير المالية، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حول الشعب الفلسطيني، داعيا حكومة نتنياهو للتبرؤ من هذا البيان.

الاتحاد الأوروبي: تصريحات سموتريتش تؤدي إلى نتائج عكسية

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل: إن تصريحات سموتريتش غير مقبولة، واصفا تصريحات وزير الاحتلال الإسرائيلي، بالخاطئة والخطيرة وتؤدي إلى نتائج عكسية.

من جانبه، هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف جالانت بتقديم استقالته، في حال واصلت حكومة بينامين نتنياهو التقدم بمشاريع لإدخال تغييرات على منظومة القضاء بشكل أحادي الجانب، وبدون إجماع واسع بسبب تأثيره على قوات الاحتياط.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية، إلى محادثات صعبة دارت من وراء الكواليس بين نتنياهو وجالانت، في الأسبوعين الأخيرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.