استقرار سعر طن الأرز الشعير «رفيع الحبة» وانتعاش حركة بيعه

شهد سعر طن الأرز الشعير أمس الثلاثاء، استقراراً في سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، ووفقاً لعمليات البيع والشراء التي تمت في الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات مصر، بينما سجل الأرز عريض الحبة حركة بيع على نطاق كبير لليوم الثاني علي التوالي.

سعر طن الأرز الشعير

وكشف حاتم عبدالغفار ،عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير، شهد حركة تداول كبيرة للغاية داخل أسواق المحافظات، علاوة على زيادة الطلب للشراء من قبل المستهلكين لليوم الثالث على التوالي، إذ سجلت أسعاره التالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ15 ألفا و600 جنيه.

- بينما استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ15 ألفا و100 جنيه.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سعر طن الأرز الشعير ، قد شهد حركة تداول وبيع في الوجهين البحري والقبلي كبيرة للغاية، لافتا إلى أن محافظتي كفر الشيخ، والدقهلية، تنتجان بنحو 81%، من محصول الأرز الشعير، والمنزرع خلال موسم الحصاد من العام المنقضي 2022، حيث بلغت مساحة الأرز الشعير خلاله نحو مليون و200 ألف فدان أرز شعير.