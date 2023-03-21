«السفيرة عزيزة» يعرض تقريرا عن «الحاجة بدرية» دينامو الأكاديمية الوطنية للتدريب

عرض برنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة dmc، تقريرا بعنوان «أم الشباب.. حكاية الحاجة بدرية دينامو الأكاديمية الوطنية للتدريب».

وقالت الحاجة بدرية، مشرفة المباني والعمالة بالأكاديمية الوطنية للتدريب: «بحب المكان دا زي بيتي بالظبط، وزي السمك أما بتطلع من الميه، مقدرش أسيبه وكنت شغالة في مركز شباب الجزيرة، وجات الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي واشتغلت معاهم فترة كبيرة، وهما اللي طلبوا إني أشتغل في الأكاديمية».

مشرفة على كل المباني والعمارة

وأضافت: «من ساعتها وأنا مشرفة على كل المباني والعمالة.. من أول الصبح بدخل مبنى مبنى واهتم بالعمالة وأوزعهم على كل مبنى وأديهم الشغل الخاص بيهم، وأتابع الشغل».

وتابعت: «أنا بحب المكان دا زي بيتي بالظبط، ويمكن بحبه أكثر من بيتي ومتعلقة بيه وبحب أي حد يدخل المكان يتكلم على الأكاديمية كلام كويس وروحي في المكان دا».

واستطردت: «أي حد بيتخرج من هنا بحس إنه ابني أو بنتي، ومريت بظروف إني معلمتش ولادي، واللي بيتخرج من هنا بحس إنهم ولادي، وجوزي راجل مريض واشتغلت من سنة 1992 وربنا كرمني وصبرت لحد ماكافأني بالأكاديمية».