«السفيرة عزيزة» يكشف تفاصيل مبادرة لتوثيق الأكل المصري

قالت المهندسة سميرة عبد القادر، صاحبة مبادرة توثيق الأكل المصري، إن الأكلات المصرية قديمة ولها أنواع متعددة، وأهمها الخبز المصري ومنه العيش الشمسي والفطير المشتلت، وموجود بنفس الشكل الذي عثر عليه في المقابر الفرعونية، بالإضافة إلى الجبن القريش والمش والكشرى في شكله الأولى وعبارة عن قمح مخلوط بالعدس والحمص والبصل.

الكشري المصري

أوضحت «عبد القادر»، خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية DMC، أن الأرز دخل إلى مصر في العصور الوسطى بدأ يحل محل القمح في الكشري، متابعة «الكشري الفرعوني انتشر في عدة بلاد وحتى الآن البلاد الشامية تصنع أكلة المجدرة وهي نسخة من الكشري المصري الأصلي».

توثيق الأكل المصري

وأشارت صاحبة مبادرة توثيق الأكل المصري، إلى أن الكشري أكله مصرية قديمة ومتطورة، وليس هندي كما هو مشاع عنه، مضيفة أن الملوخية أصلها يعود لمعلومات متضاربة فلم نجد أثار لها في المقابر، لكن العلماء أكدوا أنها موجودة في مصر منذ 3000 سنة، وكانت لها عدة طرق في الإعداد منها طبخها بأوراقها سليمة.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.