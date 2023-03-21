وزير الخارجية يبحث مع نظيره الدنماركي سبل دفع العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، خلال زيارته الحالية إلى كوبنهاجن، مع نظيره الدنماركي لارس راسموسن، ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها قدما.

وأوضح المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مصر والدنمارك، والعمل على استمرار وتيرة تبادل الزيارات على مختلف المستويات، ورحب الوزير شكري في هذا الصدد بزيارة رئيسة وزراء الدنمارك الأخيرة إلى القاهرة يومي 13-14 مارس الجاري تزامنا مع الاحتفال بمرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكذلك بالمباحثات المثمرة التي أجرتها مع رئيس الجمهورية في أجواء إيجابية عكست رغبة الطرفين في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين.

كما أشاد الوزير شكري بالمشروعات الدنماركية القائمة في مصر خاصة تلك الرامية لأن تصبح مصر مركزا إقليميا لعمليات الشركات الدنماركية سواء فيما يتعلق بتجارة الحاويات أو إنتاج الوقود البحري النظيف مستقبلاً، التي تُعد بمثابة نماذج تؤكد على العوائد الكبيرة للاستثمار في مصر.

مباحثات حول علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات تناولت أيضا أوجه تطور العلاقات ووتيرة التشاور بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطلع لدعم الدنمارك لمختلف ملفات التعاون بين الجانبين، إذ أعرب وزير الخارجية الدنماركي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، والتطلع لدفع مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين قدما.

تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية

وقال السفير أبو زيد، إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها، والتطورات في الشرق الأوسط؛ بما في ذلك تقييم مصر للتطورات في الأراضي الفلسطينية، منوها في هذا السياق بالجهود المصرية الحثيثة لتهدئة الأوضاع ونتائج اجتماع شرم الشيخ الذي عقد في 19 مارس الجاري.

وفي ختام المباحثات، توافق الوزيران على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي، واستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين.