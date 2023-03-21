«نقاوة» ثمانينية تهب نفسها لتحفيظ القرآن: "حفظت أجيال"

حفظت القرآن الكريم منذ نعومة أظافرها، واشتهرت بين أهل قريتها بأشهر محفظة لكتاب الله، بسنوات عمرها التي تجاوزت الثمانين، وبسجل حافل من التلاميذ والمريدين.

نقاوة علي إسماعيل، من قطور بمحافظة الغربية، عمرها 83 سنة، «اتولدت مفتحة لكن ربنا مأمرش، وأبويا وأمي علموني القرآن، وروحت الكتاب ووهبت نفسي للقرآن، وهو مهنتي».

محفظة أجيال

تعلقت الحاجة نقاوة بالقرآن منذ الصغر، وسخرت عمرها له، «حفظت أجيال وكنت باخدهم واحد واحد، واسمع لهم، واللي مش حافظ بخوفه بس عشان يحفظوا ويثبتوا الحفظ»، حسبما قالت في تقرير لبرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة dmc.

وأضافت: «اللي بيعدي عليا من اللي محفظاهم بيسلموا عليا ويقولوا إحنا من بعدك مش عارفين نحفظ، وأقولهم إني كبرت خلاص، ويقولوا لما نلف الدنيا كلها مش هنلاقي زيك وكلهم بيرحبوا بيا».

سلمولي على الرئيس

وأكدت: «أنا ببتسم على طول، والقرآن بيخليني مبسوطة وأزيد النص، وياريت تسلمولي على الرئيس عبدالفتاح السيسي وشيخ الأزهر».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.