موعد أول أيام رمضان 1444 في الدول العربية.. منها مصر

عقب تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية، تحدد موعد أول أيام رمضان 1444 في الدول العربية، ويوافق الخميس المقبل؛ إذ أن غدا الأربعاء المتمم لشهر شعبان في 11 دول عربية منها فلسطين.

موعد أول أيام رمضان 1444 في الدول العربية

وذكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، موعد أول أيام رمضان 1444 في الدول العربية، معلنا الخميس أول أيام رمضان في البلاد بعد تعذر رؤية هلال شهر رمضان الكريم، وقال الشيخ في بيان له بحضور كبار العلماء: «من رحابِ المسجدِ الأقصى المباركِ، أولى القبلتين، وثانيَ المسجدين، وثالثِ المساجدِ التي تُشدُّ إليها الرحالُ، نُهنئُ المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، وشعبَنا الفلسطينيَّ في الوطنِ وفي الشتاتِ، بحلولِ هذا الشهرِ المباركِ، سائلين الله العلي القدير أن يجعله شهر خير ورحمة ومغفرة، وأنْ يُعينَنا على صيامِهِ وقيامِهِ وأنْ يتقبلَّهُ منا، وأنْ يُعيدَهُ على الأمةِ الإسلاميةِ بالنصرِ والعزةِ والخيرِ والبركاتِ، ونسألُهُ سبحانَهُ أنْ يتقبلَ شهداءَنا في عليين، وأنْ يُيَسِرَ الفرجَ القريبَ لأسرانا البواسلِ، وأنْ يحميَ قدسَنَا وأقصانا مِنْ عبثِ العابثين».

موعد أول أيام رمضان 1444 في 10 دول عربية

موعد أول أيام رمضان 1444 في الدول العربية يتشابه في 10 دول؛ إذ يبدأ شهر رمضان الخميس في سلطنة عمان بعد تعذر رؤية الهلال بجانب المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والعراق واليمن والكويت والبحرين عقب عدم رؤية هلال رمضان في هذه البلاد بحسب هيئات الرؤية الشرعية الكويتية والبحرينية وديوان الوقف السني العراقي والأوقاف اليمنية، وتكرر نفس الأمر في جمهورية مصر العربية والسودان وسوريا بحسب مفتي الديار المصرية ومجمع الفقه الإسلامي السوداني وأوقاف سوريا.