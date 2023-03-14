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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

محمد علي حسن
10:12 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

شرطة الاحتلال تنشر عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى

وأفادت مصادر فلسطينية، بأنّ هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ونشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين، والتضييق على دخول المصلين.

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من مخيم شعفاط وعناتا

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