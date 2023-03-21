إبراهيم عيسى لـ قناة الحياة: لا أشعر بالضيق من المعترضين على أفكاري

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن أي عمل تأتي أهميته بما يثيره من أسئلة ونقاشات حوله، مثلما يثيره من أحاسيس ومشاعر وعواطف أثناء مشاهدته، وهذه تكون قمة النجاح، بغض النظر عن إن كان التفاعل مع أو ضد العمل، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الناس تعترض مسبقا على أفكاري، لأنها أفكار لا يرضون عنها أو يتفقون معها دائما، وهو أمر منطقي، مؤكدا أنه لا يشعر بالضيق ممن يعترضون على أفكاره.

التيارات السياسية والإخوان والسلفيون

أوضح «عيسى»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن أي شخص مؤثر في العالم لابد أن يواجه الترصد والتربص من التيارات السياسية والإخوان والسلفيين.

لا أشعر بالضيق من وجود من يعترض على أفكاري

وتابع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى ، «لحظات التشويش تتبخر وتنحصر لصالح لحظات الإضاءة والتفكير العميق فيما نقدمه، ولا أشعر بالضيق من وجود من يعترض على أفكاري، فأنا أدعم حرية الرأي والفكر، ولكن هناك البعض يعارضون الرأي بالسب والشتم، وهناك من يدفعون الضرائب على الدخل وهناك من يدفعون على الفكر ونحن ندفع عن الاثنين».

مسلسل «حضرة العمدة»

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة روبي على قناة «الحياة» حصرياً، وتجسد من خلال المسلسل روبي، شخصية جديدة، إذ هو دور «عمدة» وتواجه العديد من الصعوبات بسبب كونها امرأة، والمسلسل سيناريو الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كما يضم بجانب روبي، مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم: أحمد رزق، وفاء عامر، سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، دينا، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.