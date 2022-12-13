إبراهيم عيسى لـ إيمان الحصري: سيدة سألت يوسف إدريس عن ديانته فأجابها في كتاب

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن هناك سيدة في فترة الثمانينيات أرسلت للدكتور يوسف إدريس، الأديب والكاتب، جوابا تسأله إن كانت ديانته مسيحية أم إسلامية، ليرد عليها إدريس في مقال بكتابه «فقر الفكر وفكر الفقر» وأعطاها ما يستحقه السؤال، فهل يمكن أن نحاسب الكتاب على أفكارهم أم على دياناتهم.

السؤال على الدين في فترة الثمانينيات

وأوضح «عيسى» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن السؤال على الدين في فترة الثمانينيات جعل الفنانة نبيلة عبيد تنشر أفيشات الأفلام باسمها كاملا نبيلة محمد عبيد لترد على السؤال، والراحل مجدي وهبة أيضا وضع اسمه ثلاثيا مجدي محمد وهبة أيضا.

عيسى: تعاملت مع تهديد تنظيم القاعدة لي بالقتل بمنتهى السلام النفسي

وأشار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إلى أنه تعامل مع تهديد تنظيم القاعدة له بالقتل بمنتهى السلام النفسي متابعا «مفيش حاجة في حياتي اتغيرت، وكنت مدعوا لعدة ندوات في أستراليا وبعد محاولة اغتيال الكاتب سلمان رشدي، ففضلت الاعتذار كي لا أزعج الداعين لي باحتياطات أمنية ترهقهم وتزعج الجمهور أيضا».