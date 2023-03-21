إبراهيم عيسى لقناة الحياة: مسلسل حضرة العمدة يتضمن 250 شخصية

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن مسلسل حضرة العمدة يتضمن 250 شخصية، وهناك محور واضح في كل عمل أقدمه وأبني حوله العمل بشكل كامل، مضيفا: «كل كاتب له مشاغله وعالمه الخاص، وهناك رابط واضح وفكرة ملحة في أعمال كل كاتب توضح أن هذا العمل ينتمي إلى مدرسة فلان».

كتابات وحيد حامد

وأوضح «عيسى» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن كتابات وحيد حامد تنشد الحرية وتتحدث عنها بالتفاصيل بما فيها الأعمال التي قد تبدو بعيدة عن الحرية، مشيرا إلى أنه يعمل على التنوير.

الدراما حياة موازية

وأشار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إلى أن الشخصية تتغير وتتطور في الدراما، وتعتبر الدراما حياة موازية ومحاكاة لكل ما يدور حولنا، والقصص بشكل عام محل اهتمام من الجميع، وصناعة القصة تخاطب البشرية.

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة روبي على قناة «الحياة» حصريا، وتجسد من خلال المسلسل روبي، شخصية جديدة، وهي دور «عمدة» وتواجه العديد من الصعوبات بسبب كونها امرأة، والمسلسل سيناريو الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.

ويضم المسلسل بجانب روبي، مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم: أحمد رزق، وفاء عامر، سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، دينا، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.