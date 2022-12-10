عميد «دار علوم القاهرة» لـ إبراهيم عيسى: الجامعة فرصة لبناء شخصية الطالب بشكل متكامل

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن التربية الإعلامية هي تعليم الطلاب بالجامعات التحقق من المعلومات ولها دور مهم في ألا يكون الطالب أسيرا للصورة الذهنية المتوارثة، مضيفا أن الإعلام يجب أن يكون محدثا دائما للمعلومات.

الجامعات الآن تضج بالفعاليات والأنشطة

وأوضح «بلبولة» خلال استضافته ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبراهيم عيسى على قناة «القاهرة والناس»، أن الجامعات الآن تضج بالفعاليات والأنشطة في ظل الاستراتيجية القومية، والحيوية ليست غائبة عن الجامعات، فالجامعة ليست مكانا لتبني المقررات الدراسية فقط، ولكنها فرصة كبيرة لبناء الشخصية بشكل متكامل، واستكمال مهارات الطلاب التي يحتاجون إليها.

المواقف الغريبة والقضايا الشائكة

وأشار الدكتور أحمد بلبولة إلى أن مقرر سماحة الأديان الذي تحدث عنه المجلس الأعلى للجامعات جاء بعدما ظهرت في المجتمع عدة أمور شاذة وغريبة على مجتمعنا، وأصبح من الضروري أن يحصل الطالب على المعرفة التي تجعله قادرا على التصرف في المواقف الغريبة والقضايا الشائكة ويكون رأيا مبنيا على الفهم والاستيعاب لمبدأ الأخوة الإنسانية.

منهج سماحة الأديان

وأكد عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أن منهج سماحة الأديان سيُقرَر على كل طلاب الجامعة، ويضعه 3 من أساتذة الجامعة الخبراء، ويتضمن جزءً من القضايا المجتمعية لمواجهة الفخاخ التي تحيط بمجتمعنا المصري، ومنها الأزمة السكانية والعنف ضد المرأة وغيرها من العناوين التي يجب أن يعيها الطلاب في فترة مبكرة، لافتا إلى أن المقرر الدراسي يتبع سلسلة اتخذتها الجامعة.

وثيقة التنوير بجامعة القاهرة

وأضاف أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت أطلقت وثيقة التنوير التي ساهم في وضعها صفوة العقول المصرية أمثال مراد وهبة وجابر عصفور ومصطفى الفقي ومفيد فوزي وغيرهم من العلماء الأجلاء.