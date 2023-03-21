تموين المنوفية: نستعد لحصاد 99 ألف فدان قمح.. ورفع جاهزية الصوامع والهناجر

أكد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، أن المحافظة تستعد لموسم حصاد القمح من خلال رفع درجة جاهزية الصوامع والهناجر والشوون الأسمنتية على مستوى جميع المراكز والمدن والقرى في المحافظة.

دخول صومعة قويسنا الحقلية العمل هذا العام

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحافظة لديها صوامع عملاقة تدخل الخدمة هذا العام مثل صومعة قويسنا الحقلية بسعة 5 آلاف طن، فضلا عن وجود صوامع عملاقة أخرى مثل صومعة منوف بسعة 60 ألف طن، وصومعة شبين الكوم بسعة 35 ألف طن، وصومعة السادات بسعة 30 ألف طن، بخلاف الهناجر التي يزيد عددها عن 7 هناجر موزعين على مستوى المحافظة، وشوون إسمنتية، مؤكداً خلو المحافظة من الشون الترابية منذ العام الماضي.

زراعة 99 ألف فدان قمح في محافظة المنوفية

وأوضح «الجمال» أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح في محافظة المنوفية، تبلغ 99 ألف فدان بعد عمل الحصر من مديرية الزراعة والوحدات المحلية، مؤكدا أن المديرية على أتم الاستعداد لاستقبال موسم حصاد القمح في جميع القرى، ويحصل المزارعين علي قيمة التوريدات في خلال 48 ساعة .