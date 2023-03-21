تحرير 4642 محضر تبوير وإزالة 56 تعديا وتطهير مساقي مائية في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم تحرير 4642 محضر تبوير للأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة 675 فدانا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال الفترة من 19 فبراير 2022 حتى الآن.

ولفت المحافظ إلى إعادة زراعة 1023 حالة تم تبويرها بمساحة 100 فدان، و16 قيراطا و20 سهما، وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية، في إطار جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

إزالة أكثر من فدان في المنوفية

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ56 حالة تعد على مساحة إجمالية 1 فدان و71 سهما، في الفترة من 12 حتى 18من مارس الجاري، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

تطهير مساقي بطول 6 كيلومترات

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه خلال أسبوع تم تطهير مساقي خصوصية بمسافة طولية بلغ إجمالها 6 كيلومترات و450 مترا تطهير بنواحي البتانون وبركة السبع شرق وبهناي وطبلوها، والتى تخدم مساحة 645 فدان بالزمام ، وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية فضلا عن عقد ندوات عن الارشاد المائي ونظم الري الحديث في سياق تقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث ، مضيفا أنه تم الانتهاء من توزيع مايزيد عن 37 ألف طن نترات ويوريا ائتمان فقط اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى وحتى 15 مارس الجاري.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة، مشددا على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدورى بنطاق المحافظة، لاكتشاف أي حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها وفرض سيادة القانون.