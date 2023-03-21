إبراهيم عيسى لـ قناة الحياة: مصر أكبر مادة خام للفن والفنانين

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن كل مسلسل وعمل درامي يُعرض، فرصة لكل من يشاهده أو عمل به لفهم الحياة ولو كانت في محاولة، لافتا إلى أن مسلسل «حضرة العمدة» عمل ملحمي، يتضمن العديد من النجوم والفنانين والأبطال في مختلف المراحل العمرية، لافتا إلى أن مصر أكبر مادة خام للفن والفنانين.

أكبر مادة خام للفن والفنانين

أوضح «عيسى»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مسلسل «حضرة العمدة» يتضمن مواهب شبابية تعد كنزا من المواهب المصرية التي نباهي بها أمام العالم، مضيفا أن مصر أكبر مادة خام للفن والفنانين، وخاصة فن التمثيل، وتجمع ممثلين من مختلف المدارس القادرة على التنوع والتشكيل.

مسلسل «حضرة العمدة»

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة روبي على قناة «الحياة» حصرياً، وتجسد من خلال المسلسل روبي، شخصية جديدة، إذ هو دور «عمدة» وتواجه العديد من الصعوبات بسبب كونها امرأة، والمسلسل سيناريو الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كما يضم بجانب روبي، مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم: أحمد رزق، وفاء عامر، سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، دينا، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.