إبراهيم عيسى لـ قناة الحياة: مسلسل «حضرة العمدة» يدفعنا إلى مناقشة مشكلاتنا

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، مؤلف مسلسل «حضرة العمدة»، إن اختيار اسم «تل شبورة» بمسلسل «حضرة العمدة»، للقرية التي تجري فيها أحداث المسلسل، كناية عن الضباب.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»: «لا أريد حرق التصور البصري للعمل، وأول مشهد ستجد ضبابا بهذه القرية، وهو ضباب يشمل أننا مش شايفين الصورة صح، ومشتبكين في مشكلات كثيرة، ومحتاجين مصارحة مع نفسنا أكثر، وأوضح ذلك الرائع أيمن بهجت قمر في أغنية التتر».

الحلول يقدمها الساسة

وتابع: «العمل يقول تعالوا نكون شفافين ونتناقش بصراحة ووضوح عن مشاكلنا وعيوبنا، وهو دور الفن لكن الحلول يقدمها الساسة والبرلمانيون».

فريق العمل

وأشار إلى أن مخرج العمل عادل أديب، «متميز ومن جيل شديد التميز وتجاربه رائعة مع جيل كبير، سواء أحمد زكي أو محمود عبدالعزيز، وكذلك آخر أعماله مسلسل نقل عام مع محمود حميدة، وهي أعمال مؤثرة، ووجود ورقي معه مصدر سعادة، وهو ممن يحترمون الورق، ويتعامل مع المؤلف على أنه شريك في هذه الأفكار والرؤية، وصولا إلى عين المتفرج وقلبه، وأعتز أنه مخرج هذا العمل، وهو ابن واحد من أهم من كتبوا السيناريو في مصر، كما أن التتر من غناء مدحت صالح، وكلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد».

مسلسل «حضرة العمدة»

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة روبي على قناة «الحياة» حصرياً، وتجسد من خلال المسلسل روبي، شخصية جديدة، إذ هو دور «عمدة» وتواجه العديد من الصعوبات بسبب كونها امرأة، والمسلسل سيناريو الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كما يضم بجانب روبي، مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم: أحمد رزق، وفاء عامر، سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، دينا، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.