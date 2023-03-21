إبراهيم عيسى لـ قناة الحياة: مسلسل «حضرة العمدة» سيحكي عن واقع مصري خالص

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إنه سعيد بعرض مسلسل «حضرة العمدة» -الذي قام بتأليفه- على قناة الحياة، في رمضان، موضحا أن المسلسل يحكي عن واقع مصري خالص.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، على قناة «الحياة»: «لا شك أننا في واقع مصري به قدر هائل من المشاكل الاجتماعية والإنسانية، فكما به قدر كبير من الإضاءات والإشراقات هناك مشاكل في الحياة اليومية والفهم والوعي موجودة في واقعنا، ودورنا كفن وإبداع محاولة التنوير وتقديم صورة حقيقية لما نعيشه».

وتابع: «علينا تقديم رؤية لما يجب أن نفكر فيه للمجتمع وسبل التغيير والتطوير، ولا يوجد مواطن مصري واحد على هذه الأرض إلا ويحلم أن يكون الوطن أجمل وأحسن، وأن تكون المعيشة بكرامة وكبرياء وعيشة هانئة، وكل ذلك لا يتحقق إلا بالثقافة والوعي».

قرية واقعية غير موجودة في الحقيقة

وأكد أن المسلسل يحكي عن قرية واقعية للغاية غير موجودة في الحقيقة، لكنها موجودة في واقعنا بشكل يومي، وهي حياة يومية مصرية حتى النخاع.

مسلسل «حضرة العمدة»

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة روبي على قناة «الحياة» حصرياً، وتجسد من خلال المسلسل روبي، شخصية جديدة، إذ هو دور «عمدة» وتواجه العديد من الصعوبات بسبب كونها امرأة، والمسلسل سيناريو الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كما يضم بجانب روبي، مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم: أحمد رزق، وفاء عامر، سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، دينا، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.