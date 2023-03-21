الفنان صلاح عبد الله لقناة الحياة: «أعمال إبراهيم عيسى بتدخلنا بين السطور»

قال الفنان صلاح عبد الله، أحد أبطال مسلسل «حضرة العمدة»، تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، المقرر عرضه في رمضان، إذ أنه يؤدي دور «شيخ البلد» في العمل.

صلاح عبد الله: شاهدت فيلم الضيف 3 مرات

وأضاف صلاح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»: «كنت آخر ممثل صور في المسلسل لظروف معينة، وأما بيشترك إبراهيم عيسى في عمل بحس أني قدام عمل مهم، وفيلم الضيف مثلا شاهدته 3 مرات لأني أحب قراءة ما بين السطور من خلال الحوار داخل العمل».

وتابع: «إبراهيم عيسى لازم تدخل بين السطور، وحتى لو موصلتش للي قاصده كفاية إنك فكرت، ودي أمور مهمة للغاية، وشخصية شيخ البلد في المشيخة بقاله سنين ووارثها في قرية تل شبورة التي تدور فيها أحداث المسلسل، والراجل دا هو ذاكرة وأرشيف القرية، لكن بطريقة لذيذة وخفيفة ومليئة بالمعاني».

عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة روبي على قناة «الحياة» حصريا، وتجسد من خلاله شخصية جديدة؛ إذ تجسد دور «عمدة» وتواجه العديد من الصعوبات بسبب كونها امرأة، والمسلسل سيناريو الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ منهم: أحمد رزق، وفاء عامر، سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، دينا، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.