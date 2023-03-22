سهرة 4 تجار مخدرات في دار السلام انتهت بقتل أحدهم بسبب 5 آلاف جنيه

كانت تجمعهم جلسات السهر لشهور، نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات ساهم في التعجيل بالخلاف، الأصدقاء الثلاثة اتفقوا على قتل رابعهم انتقامًا منه بسبب مبلغ 5 آلاف جنيه حصيلة بيع المخدرات، ففي ذات المكان المخصص للسهر حدثت الجريمة بقتل شاب ثلاثيني يدعى «محمد» وإلقاء جثمانه من عقار في دار السلام بالقاهرة.

طعنات في جسد تاجر مخدرات

تلك الجريمة نفذها الأصدقاء الثلاثة قبل أسبوعين داخل عقار خاص بأحدهم بعد أن نجحوا في استدراج صديقهم بسبب وجود خلافات مالية بينهم وبعد مدة خصام وخلاف دامت قرابة شهر توقف الطرفان على السهر، أعد المتهمون الجريمة ونجحوا في قتل المجني عليه بعد أن أخبروه أن الصداقة أهم من النقود وأنهم تركوا تلك الخلافات جانبًا حتى تستمر علاقة التجارة بينهم، وأثناء الجلسة الأخيرة تلقى الضحية عدة طعنات نافذة أودت بحياته في الحال.

إلقاء جثمان تاجر مخدرات من الطابق الخامس

حاول المتهمون طمس معالم الجريمة فأسرعوا إلى إلقاء جثمان المجني عليه «محمد» من الطابق الخامس في دار السلام قبل أن يفروا هاربين، بينما حاول أحدهم وهو مالك العقار الادعاء بأن الوفاة طبيعية بعد أن اختل توازن صاحبه أثناء وقوفه في شرفة شقته، لكن تلك الرواية سرعان ما كشفتها المباحث وأثبتت أنها محض افتراء وأن آثار الطعنات في جسد المجني عليه تشير إلى مقتله قبل إلقاء جثمانه.

اعتراف المتهمين بقتل صديقهم

اعترف المتهمون بتفاصيل الجريمة خلال جلسة تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات ظهر اليوم أمام محكمة جنوب القاهرة وبعدها أعادتهم الشرطة إلى محبسهم تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات، وأنهم تربصوا بالمجني عليه وقتله بسبب وجود خلافات مالية 5 آلاف جنيه بسبب تجارة المخدرات.

عقوبة القتل العمد

يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات هي الإعدام شتقًا طالما أن أدلة الاتهام ثابتة من قبل النيابة العامة ومدعومة بالتقارير الفنية الخاصة بالطب الشرعي والأدلة الجنائية الخاص بفحص السلاح المستخدم في القتل.