كشف لغز العثور على جثة شاب في عين شمس.. «جرعة مخدرات زائدة»

كشفت تحريات المباحث في واقعة العثور على شاب أربعيني داخل منزله في منطقة عين شمس، بأن سبب الوفاة تعاطي الشاب جرعة مخدرات زائدة من مخدر «الحشيش»، وهو ما أكده تحليل المخدرات للمتوفى بواسطة الطب الشرعي.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «بيتر ف» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

معاينة الشقة

وتبين من خلال معاينة الشقة سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفى، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.