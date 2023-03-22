عزيز الشافعي صاحب نصيب الأسد في تترات مسلسلات رمضان 2023

يواصل الفنان عزيز الشافعي تقديم تترات مسلسلات رمضان لعام 2023، وذلك بعد أن كشف عن عدة أعمال يشارك بها في السباق الدرامي الرمضاني.

تتر جميلة بصوت إبراهيم الحكمي

يأتي على رأس تلك الأعمال مسلسل جميلة للفنانة ريهام حجاج، حيث قام عزيز بكتابة وتلحين الأغنية الرسمية والتتر الخاص بمسلسل وسيكون بصوت الفنان السعودي إبراهيم الحكمي.

وثاني الأعمال مسلسل «الصفارة» للفنان أحمد أمين وسيكون التتر بصوت الفنان هشام عباس، بالإضافة إلى أغنية داخلية للمسلسل بصوت أحمد أمين.

كما سيقدم تتر مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، وسيكون العمل بصوت الفنان الكبير حميد الشاعري.

عزيز الشافعي قدم «بطمن عليك» لعمرو دياب

يذكر أن الفنان عزيز الشافعي كان قد طرح مؤخرا رفقة الفنان عمرو دياب أغنية «بطمن عليك»، وكانت من كلماته وألحانه وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها عبر موقع «يوتيوب» والمنصات السمعية.

ومن المقرر أن يقدم عزيز عددا من الأعمال الفنية خلال شهر رمضان الكريم لم يكشف بعد عنها.