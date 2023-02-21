الملحن عزيز الشافعي يكشف كواليس العمل مع عمرو دياب

كشف الملحن عزيز الشافعي، كواليس التعاون مع الفنان الكبير عمرو دياب، وذلك بعد احتلال أغنيتهم الجديدة «بطمن عليك» الأعلى استماعا في الوطن العربي .

عزيز الشافعي يكشف كواليس التعامل مع عمرو دياب

وكتب عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بمناسبة إن غنوتنا الجديدة بطمن عليك الأعلى استماعا في الوطن العربي، الحمد لله حابب أقول كلمتين الشغل مع عمرو دياب إضافه فنيا ومعنويا قبل أي حاجة و تاريخ كبير بيتكتب مع عملاق و رمز من رموز الموسيقى العربية».

وأَضاف: «على مدار تاريخها كمطرب وملحن وصاحب رؤية متطورة طول مسيرته بنفخر بيها كلنا في كل بلد بنروحها، ودي حقيقه مفيهاش كلمة مجاملة لأننا كلنا شايفينها وعارفينها مشواري معاه إتأخر كتير، ومحصلش إلا من حوالي 3 سنين بس».

قدرنا فيهم نقدم حاجه جديده و متنوعه

وتابع عزيز الشافعي: «لكن الحمد لله قدرنا فيهم نقدم حاجة جديدة ومتنوعة وحافظنا مع زمايلنا طبعا على موسيقى البوب وعلى الموروث اللي بيميز أغانينا المصرية من زمان، بشكل متطور على قد ماقدرنا، و لسه إن شاء الله نقدر نعمل ونكمل الصورة الحلوة اللي عملوها اللي قبلنا».