متحدث «الصحة»: مد فترات العمل في عيادات معهد القلب إلى 8 مساء

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، تفاصيل زيارة وزير الصحة والسكان للمعهد القومي للقلب، وذلك ضمن جولات الوزير المفاجئة للمستشفيات والمعاهد الصحية التابعة للوزارة.

تفاصيل زيارة وزير الصحة للمعهد القومي للقلب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير استمع إلى شكاوى المرضى المترددين على المعهد القومي للقلب، ووجه بسرعة حل كل الشكاوى المطروحة، مضيفا أنه جرى مد فترات العمل في عيادات معهد القلب إلى 8 مساء.

عدد المرضى المترددين على معهد القلب يوميا

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن معهد القلب القومي عند إنشائه كان به 75 سريرا فقط، والآن به 444 سريرا، كما أن المعهد يستقبل يوميا نحو 1500 مريض، وبجانب استقبال قسم الطوارئ نحو 300 حالة يوميا.

وتابع: الوزير كرم عددا من الأطباء الذين أثنى على أدائهم خلال جولاته المفاجئة في جميع المستشفيات والمعاهد الصحية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، مد فترات العمل حتى الثامنة مساء داخل العيادات، لاستيعاب أكبر قدر من المرضى، وتقديم جميع الخدمات لمرضى القلب.

إنشاء معهد قومي للقلب جديد

وأشار حسام عبد الغفار إلى أنه جرى طرح فكرة إنشاء معهد قومي للقلب على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية، من أجل تخفيف الضغط على المعهد الحالي، وعقب الانتهاء من دراسة المقترح يجرى عرضه على مجلس الوزراء.