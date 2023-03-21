خطوات ورسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة 2023.. جهز المستندات واتبع الإجراءات

يرغب الكثيرون في معرفة الخدمات الحكومية وتخليص الأوراق والمستندات الخاصة بهم وخطوات استخراج الأوراق الثبوتية والإجراءات الحكومية، والتي من بينها خطوات ورسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة 2023.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور ترصد «الوطن» في التقرير التالي خطوات ورسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة 2023، للتسهل على جمهور القراء.

رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة 2023

رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة 2023، بالنسبة لمن لم يكن عليه مخالفات، تبدأ من 1100 جنيه.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة الخاصة 2023

- أصل البطاقة الشخصية، بطاقة الرقم القومي.

- صورة من البطاقة الشخصية

- أصل رخصة القيادة القديمة خلال التوجه لوحدة المرور التابع لها.

- ينصح باصطحاب الفيزا الخاصة به لأن أغلب المعاملات تجرى من خلالها وليس من خلال الدفع كاش.

خطوات تجديد رخصة القيادة الخاصة 2023

وفيما يتعلق بخطوات تجديد رخصة القيادة الخاصة 2023 الخاصة تشمل الآتي:

- استخراج شهادة المخالفات بمبلغ 50 جنيها بالإضافة لرسوم المخالفات.

- كشف طبي بوحدة المرور ويجري دفع 300 جنيه كرسوم للتوقيع على كشف الرمد وفصيلة الدم، وسلامة الأطراف.

- شراء ورقة بيانات من داخل وحدة المرور بـ 125 جنيها.

- التوجه للتصوير لالتقاط صورة رخصة القيادة.

- تسليم الأوراق الشاملة للوحدة المختصة بالمرور وتشمل: «وصل الكشف الطبي، شهادة المخالفات، ورقة البيانات، البطاقة الشخصية وصورة منها، ورخصة القيادة المنتهية».

- الحصول على رقم إيصال دفع الضريبة في الخزينة، ودفع 630 جنيها ضرائب عن طريق الفيزا.

- تسليم إيصال الضريبة المدفوع إلى الشباك الذي جرى تسليم الأوراق فيه ليقوم بإرسال الملف إلى وحدة طبع الرخصة.

- استلام الرخصة بعد دفع إجمالي المصاريف 1105 جنيه لمن ليس عليه مخالفات، بخلاف تصوير الأوراق.