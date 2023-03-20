ضياء عبدالخالق لـ قصواء الخلالي: عملت كملقن في بعض المسرحيات أثناء دراستي

قال الفنان ضياء عبدالخالق، إن بدايته الفنية كانت على خشبة مسرح المدرسة في الثانوية ثم الجامعة، والذي تعلم منهم الكثير، وعمل في المسرح كثيرا قبل الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وعمل في الثقافة الجماهيرية وقصور الثقافة ومسرح الدولة.

وأضاف «عبدالخالق»، خلال حوار ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه عمل كمساعد في الإخراج المسرحي كذلك، وتنفيذ الديكور خلال الجامعة، كما أنه عمل ملقن محترف في بعض المسرحيات ليونس شلبي وأحمد صيام ونسرين.

وأشار إلى أن الوقوف على خشبة المسرح مرعبة، مثلها مثل الوقوف أمام الكاميرا حيث يكون الأمر صعبا، لافتا أن أول وقوف حقيقي له أمام الكاميرا كان في فيلم «إنذار بالقتل» مع الممثل الراحل سمير غانم.

وأوضح أن أول نقلة في حياته كانت مسرحية «حكايات 1882» وكانت على مسرح الهناجر.

أذاكر أدواري بـ«الفطرة»

وأوضح عبدالخالق، أنّ الممثل يجب أن يبذل مجهودا حتى يكون مختلفا، مشيرًا إلى أنه يذاكر بـ«الفطرة» من أجل اتقان الشخصيات التي يجسدها، ولافتا إلى أن اللهجة الصعيدية ليست صعبة عليه لأن أصوله صعيدية رغم أنه ولد في القاهرة، لذلك حقق نجاحا كبيرا في مسلسل «يونس ولد فضة».

وأضاف أن أول ما يجب أن يفعله الممثل هو حفظ الكلام أو السيناريو بشكل محايد، وعندها سيصل الكلام إليه، موضحًا: «الحفظ التام قد يجعلنا نكتشف لونا في كل حرف وليس كل كلمة فقط، وهو ما يمنح عمقا للمعنى، علينا كممثلين أن نصل إلى العمق المطلوب، وعندها يمكننا توصيل الدور أو الرسالة دون بذل مجهود».

وتابع، أن ردود الأفعال على شخصيته في مسلسل يونس ولد فضة كانت عظيمة، مشيرًا إلى أنه قلّما يرضى عن نفسه أو يقول «عملت اللي عليّ»، مفسرًا ذلك بأنه يطمح إلى الأفضل دائما، وأكد أنه راضٍ تماما عن أدائه في مسلسل «جزيرة غمام».

عادل إمام رفض ظهوري في مشهد صغير في فيلم «رسالة إلى الوالي»

وتابع أن كل مرحلة في حياته الفنية كانت دفعة للانتقال لمرحلة أخرى، لافتا أن الفنان عادل إمام رفض أن يشارك في أحد المشاهد في فيلم «رسالة إلى الوالي»، لكنه رغب في أن يشارك بالفيلم بمساحة أكبر من هذا المشهد.

وأضاف «عبدالخالق»، أن الفنان عادل إمام رشحه لتصوير مشهد في «هاللو أمريكا» إلا أن الدور لم يكن بالنجاح الذي كان يتوقعه.

ولفت أن الفنان عادل إمام كان لديه إصرار في أن يجعل الناس تتعرف عليه، وكان مؤمن بأن لديه موهبة، ويحتاج فرصة، وبالفعل أتت من خلال فيلم «أمير الظلام»، الذي يعتبرها انطلاقته السينمائية ثم أعقبها فيلم «تيتو».