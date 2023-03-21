فوز الجناح المصري المشارك في معرض «هوليداي ورلد» بجائزة أفضل تصميم

فاز الجناح المصري المشارك في فعاليات الدورة 31 لمعرض هوليداي ورلد، والذي أقيم بالعاصمة التشيكية براغ خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس الجاري، بجائزة أفضل تصميم.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي، اليوم، إن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي شاركت هذا العام في فعاليات المعرض بجناح يأخذ تصميمه شكل معبد فرعوني باللون الأبيض يتضمن شاشات ضوئية وشاشات عرض كبيرة تعرض عدد من الصور والأفلام تبرز المقومات السياحية المختلفة للمقاصد السياحية المصرية والمنتجات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها كل مقصد، بالإضافة إلى أفلام قصيرة للحملات الترويجية المختلفة التي جرى إطلاقها مؤخرا بالأسواق المستهدفة.

ومن جهته، أوضح محمد عبد اللطيف عضو المكتب الفني بالهيئة والملحق السياحي السابق فى براغ، أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تأتي فى ضوء خطتها لتنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحى المصرى من الأسواق السياحية التقليدية والواعدة.

ويعد السوق السياحي التشيكي أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة والتى شهدت الحركة السياحية الوافدة منه تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المقاصد السياحية بالبحر الأحمر من المقاصد المفضلة لدى السائح التشيكي لما تذخر به من مقومات جذب مختلفة، وما تتميز به من تنوع كبير في منتجاتها السياحية.

وأضاف أن الجناح المصري بالمعرض لاقى إشادة واستحسان الزائرين والمشاركين في المعرض، حيث توافدوا على الجناح المصري لالتقاط الصور التذكارية وللمشاركة في العديد من المسابقات والأنشطة التفاعلية التي جرى تنظيمها بالجناح كما قاموا بنشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وشهد الجناح زيارة المؤثر والمدون التشيكي Adam Mach والذى يتابعه على حسابه الشخصي الانستجرام ما يقرب من 350 ألف متابع من محبي السفر، كما التقط صورة تذكارية له بالجناح المصري.

وأشار إلى أنه خلال أيام المعرض جرى عقد عدة لقاءات مهنية مع كبار منظمي الرحلات بالسوق التشيكية لإطلاعهم على آخر مستجدات الحركة السياحية الوافدة من التشيك إلى مصر، وبحث سبل تعزيز التعاون السياحي المشترك بهدف دفع مزيد من الحركة السياحة الوافدة للمقصد السياحي المصري.

كما تناولت اللقاءات الاستعدادات للموسم السياحي القادم واستهداف شرائح سائحين ذات إنفاق مرتفع من خلال تنظيم برامج سياحية خاصة بهم.

ولفت أيضا إلى أنه جرى عقد عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلى بعض كبرى وسائل الإعلام التشيكية، لاطلاعهم على ما يتميز به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية فريدة.

يشار إلى أن معرض هوليداي ورلد يعد واحدا من أهم المعارض الدولية التى تُقام بدولة التشيك وشرق ووسط أوروبا، حيث بلغ عدد العارضين به عام 2022 إلى 227 عارض يمثلون أكثر من 21 دولة، ويصل عدد زوار المعرض إلى أكثر من 18000 زائر.