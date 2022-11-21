«التنشيط السياحي» بالإسكندرية تنظم رحلة للأطفال إلى المتحف القومي

نظم مكتب الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة أمل العرجاوي، مدير المكتب، اليوم الاثنين، رحلة سياحية لمجموعة من أطفال إحدى الجمعيات لزيارة متحف الإسكندرية القومي، للتعرف على مقتنيات المتحف من العصور الإسلامية والقبطية، وأيضا قاعات الآثار الغارقة.

وقالت «العرجاوي»، إن الجولات المتحفية للأطفال لها دور هام في إثراء ثقافتهم المعرفية، وتعمق من هويتهم الوطنية بالتعرف على تاريخ الإسكندرية، وتاريخ مختلف العصور بشرح مبسط وجذاب وشيق، وأيضا الإجابة على كافة استفساراتهم.

ورشة عمل يدوية لصناعة الحلي

وأضافت أنه عقب الجولة المتحفية، تم تنظيم ورشة عمل يدوية لصناعة الحلي والإكسسوارات بالخرز بأيادي الأطفال، يقوم بها قسم الورش بالمتحف، موضحة أنها من الأنشطة المحببة لدى الأطفال وتغذي إبداعاتهم وتنمي داخلهم روح المشاركة والعمل الجماعي، ما جعل الأطفال يشعرون بالسعادة، مطالبين بتكرار مثل هذه الجولات السياحية إلى مختلف مزارات الإسكندرية.

يأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال بأعياد الطفولة، وفي إطار اهتمام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية لنشر الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع، وخاصة النشء من الأطفال، واستكمالا لفعاليات مبادرة «اعرف بلدك» التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار.

مبادرة «اعرف بلدك»

ووفق بيان الهيئة، انطلقت مبادرة «اعرف بلدك» منذ شهر ديسمبر 2020، وتتضمن زيارات تبادلية بين محافظات الجمهورية المختلفة، لإعادة الانتماء والولاء للوطن، بالإضافة لإثراء الوعي السياحي والأثري، خاصة بين طلبة الجامعات المختلفة، وبين الفئات التي توليها الدولة والقيادة السياسية اهتمام كبير لشرائح ذوي الاحتياجات الخاصة من مرضى السرطان وكبار السن.