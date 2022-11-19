طلب إحاطة بشأن سوء إدارة مكاتب التنشيط السياحي بالخارج ورسوم العمرة

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ضد وزير السياحة، بشأن سوء إدارة مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج.

حرق الأسعار ورسوم بوابة العمرة

ويتضمن طلب الإحاطة أسباب وقف إصدار تراخيص سياحية جديدة، وكذلك أسباب إضافة رسوم 3200 جنيه على بوابة العمرة، إضافة إلى عدم قيام الوزارة بمتابعة قرار تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في فنادق البحر الأحمر، والذي تم تطبيقه في أول نوفمبر، واستمرار سياسة حرق أسعار الإقامة بالفنادق والإساءة لـ المنتج السياحي المصري في الاسواق الخارجية.