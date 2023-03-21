أماكن بيع اللحوم التشادية في المنوفية وأسعارها.. 50 سيارة متحركة للوصول للمواطنين

منذ الإعلان عن توفير اللحوم التشادية بأسعار مخفضة، في الأسواق المصرية، التي بدأت في الانتشار بجميع المحافظات، وتساءل المواطنين عن أماكن بيع اللحوم التشادية في المنوفية وأسعارها، حيث يتم طرحها بكميات كبيرة من قبل حزب حماة الوطن لضبط الأسواق قبل شهر رمضان المبارك.

أماكن بيع اللحوم التشادية في المنوفية وأسعارها

وأعلن أحمد جمعة أمين عام الإعلام بحزب حماة الوطن في المنوفية، عن أماكن بيع اللحوم التشادية في المنوفية وأسعارها في المحافظة، موضحاً أن سعر كيلو اللحوم 145 جنيها، ويتم طرحها بكميات كبيرة في محافظة المنوفية خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أن الحزب يقوم بدور كبير في توفير اللحوم بأسعار مخفضة.

أماكن بيع اللحوم التشادية في المنوفية وأسعارها

وأضاف أمين عام الإعلام بحزب حماة الوطن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أماكن بيع اللحوم التشادية في المنوفية وأسعارها، ستكون من خلال أكثر من 50 سيارة مجهزة متنقلة لبيع اللحوم في جميع المراكز والمدن والقرى في المحافظة، وللوصول إلى جميع المواطنين في كل مكان .

أكد النائب أحمد بهاء شلبي أمين عام محافظة المنوفية لحزب حماة الوطن، أن كميات اللحوم التشادية التي جرى توفيرها غير محدودة وتم تخصيص عربات منافذ بيع متنقلة لجميع مراكز المحافظة لاستفادة المواطن من فروق الأسعار بدون شقاء أو عناء، وفق الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن بتكثيف جهود المحافظة في ما يتعلق ببيع اللحوم بالأسعار المخفضة