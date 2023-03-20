أسعار اللحوم اليوم بمنافذ التموين.. تخفيضات تبدأ من 50 جنيها

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إقرار تخفيض على أسعار اللحوم اليوم والدواجن المجمدة بجميع منافذ السلع والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التي تحمل اسم وزارة التموين لإتاحة اللحوم بأنواعها للمواطنين في الميادين الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية على مستوى المحافظات خاصة مع انتهاء معرض أهلا رمضان الرئيسي المقام بمدينة نصر غدا الثلاثاء.

أسعار اللحوم اليوم

وتحدد وزارة التموين، أسعار اللحوم اليوم، وفقا لنوعية اللحم بتخفيضات تصل إلى 50 جنيها في سعر الكيلو؛ إذ تتاح في المجمعات الاستهلاكية وبعض معارض أهلا رمضان بالأسعار التالية:

سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 165 جنيها.

سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيها.

سعر كيلو اللحم الضاني المجمد 170 جنيها.

سعر كيلو اللحم البلدي من 180 حتى 190 جنيها بدلا من سعرها في الأسواق إذ بلغت 240 جنيها.

كما تشهد عمليات ضخ اللحوم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ الدواجن المجمدة المحلية والدواجن المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيها للكيلوجرام، وتبدأ من وزن 1 كيلوجرام، وكيلو و200 جرام حتى كيلو و300 جرام.

الكميات المسموح شراؤها من السلع

وبعد استعراض أسعار اللحوم اليوم، يذكر أن وزارة التموين نصحت المواطنين بعدم شراء السلع بكميات كبيرة خاصة السلع الأساسية من اللحوم أو الدواجن أو الزيت والأرز والسكر، مطمئنة المواطنين بوجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع.