أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات.. «المجمدة» بـ110 جنيهات

سجلت أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات تراجعاً في بعض الأنواع، واستقراراً لأخرى، وفقا لحالات البيع والشراء التي أجريت في محال الجزارة في محافظات مصر، بينما سجل سعر كيلو اللحوم المجمدة تراجعا بقيمة 10 جنيهات لكل كيلو.

تراجع أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات شهدت تراجعا، ما يعود بالنفع على قطاع المستهلكين، إذ سجلت أسعارها التالي:

- كيلو اللحمة الكندوز تراوح بين 220 حتى 235 جنيهاً، بتراجع 5 جنيهات لكل كيلو.

- كيلو اللحمة البقري البلدي بين 235 حتى 240 جنيهاً.

- سعر كيلو اللحمة الجملي 155 جنيهاً.

- كيلو اللحمة الضأن بين 215 حتى 230 جنيهاً.

- كيلو اللحمة المفرومة بين 165 حتى 195 جنيهاً.

- كيلو اللحمة كباب الحلة بين 170 حتى 190 جنيهاً، بتراجع 10جنيهات لكل كيلو.

- كيلو اللحمة البتلو بين 210 حتى 240 جنيهاً.

- كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 245 حتى 255 جنيهاً.

- كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 110 حتى 135 جنيهاً، بتراجع 10 جنيهات لكل كيلو.

كثرة المراعي الخضراء

وأوضح «زكريا»، أن أسواق اللحوم شهدت وفرة كبيرة في أنواع الضأن والكندوز والبقري، كمؤشر جيد لتراجع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة لدي محال الجزارة، مع بداية فصل الربيع وكثرة المراعي الخضراء من البرسيم الحجازي في هذا التوقيت من العام.