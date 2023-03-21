أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين.. 165 جنيها لكيلو «السوداني الطازج»

تشهد أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين والسيارات المتنقلة، استمرار التخفيض المعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية على اللحوم والدواجن المجمدة بجميع منافذ السلع والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة لوزارة التموين للتخفيف على المواطنين في استمرار إتاحة اللحوم بأنواعها للمواطنين في الميادين الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية على مستوى المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين

وجاءت أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين، والتي تشمل 4 أنواع من اللحوم بخلاف الدواجن المجمدة، بالأسعار التالية:

** سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 165 جنيها.

** سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيها.

** سعر كيلو اللحم الضاني المجمد 170 جنيها.

** سعر كيلو اللحم البلدي من 180 حتى 190 جنيها بدلا من سعرها في الأسواق إذ بلغت 240 جنيها.

الدواجن المجمدة في منافذ التموين

وتكثف وزارة التموين من ضخ الدواجن المجمدة في منافذ التموين والسيارات المتنقلة والتي تطرحها بنوعين دواجن محلية ودواجن برازيلية مجمدة بنفس السعر، إذ يشهد سعر كيلو الدواجن المجمدة 65 جنيها، وتطرحها وزارة التموين بأوزان مختلفة وزن كيلو وكيلو و100 وكيلو و200 جرام وكيلو و300 جرام.

فيما تضاعف الشركة القابضة للصناعات الغذائية من ضخ السلع الغذائية إلى فروع المجمعات الاستهلاكية خاصة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر، والسلع الرمضانية وياميش رمضان بمختلف أنواع، مع استمرار الضخ أيضا في معارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى المحافظات.