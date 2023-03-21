أحمد موسى: إنتاج 1.2 مليون أوقية من الذهب بجبل إيقات بمصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر بدأت تجارب التشغيل التجاري لإنتاج الذهب بامتياز بجبل إيقات بالصحراء الشرقية، سيحقق إضافة قوية للدخل القومي.

أهمية جبل إيقات للاقتصاد المصري

أضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جبل إيقات كنز جديد للاقتصاد المصري، حيث التنقيب عن الذهب لا يقل أهمية عن حقوق البترول والغاز.

وتابع: من المتوقع أن يكون إنتاج جبل إيقات من الذهب نحو 1.2 مليون أوقية، وهذا الرقم سيفيد الاقتصاد المصري، ومن المتوقع زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، لأنه ما زال في التجارب الأولية، وتم استخراج سبائك مبدئية.

100 منطقة داخل مصر سيتم التنقيب فيها عن الذهب

وأوضح أحمد موسى، أن هناك أكثر من 100 منطقة داخل مصر سيتم التنقيب فيها للبحث عن الذهب.

وأشار إلى أن جبل إيقات لا يقل أهمية عن مناجم السكري، وكل هذه الاكتشافات ستساعد على استقرار الاقتصاد المصري.