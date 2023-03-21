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أحمد موسى: أكل صحي لنزلاء مراكز الإصلاح وكل عنبر فيه تليفزيون

كتب:

محمد أيمن سالم
10:46 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مزارع السجون تنتج 100 ألف بيضة، ولديهم اكتفاء ذاتي، لافتا إلى أن هناك نظام غذائي صحي لنزلاء السجون، لأن بينهم مرضى.

إعداد الطعام

وقال «موسى»، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن أكل النزلاء ليس موحدا، ويتم إعداد الطعام الذي يحتاجه النزيل حسب حالته الصحية، وتوصية الأطباء، معلقا «البلد تراعي الله، لذلك تعمل بما يرضي الله».

وأكد أن كل عنبر في مراكز الإصلاح والتأهيل، به تليفزيون ويشاهدون برامج التوك شو، ومباريات الكرة، وهناك نزلاء يستكملون تعليمهم ويحصلون على الماجستير والدكتوراه، لافتا إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تحتوي على مساجد وكنائس.

دورات المياه في مراكز الإصلاح

وأوضح أحمد موسى، أن دورات المياه في مراكز الإصلاح والتأهيل فندقية، وتمت إزالة دورات المياه القديمة، موضحا أن كل الإجراءات التأمينية والإنسانية والطبية متوفرة في مركز الإصلاح والتأهيل للنزلاء.

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بقلم محمد أيمن سالم