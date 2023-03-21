المشهد الأخير في حياة سيدة المرج بعد قتلها..بكاء الزوج كشف خديعته

لا تتوقف دموعه أمام الجيران والمباحث، ظل الشاب الأربعيني يندب حظه على فراق رفيقة دربه، ادعى أنها كانت تقف في شرفة الشقة لنشر الملابس المغسولة وسقطت، دقائق قليلة وتبين كذب رواية الشاب، بعدما روى أحد الجيران أنه سمع صوت صرخات واستغاثة زوجة جاره، وبعد ثوان قليلة فوجئ بها جثة هامدة في الشارع بالمرج.

مشاجرة بين زوجين انتهت بقتل الزوجة

تلك الرواية كانت سببًا في كشف جريمة قتل سيدة المرج «هالة»، على يد زوجها، وأنه دخل في شجار معها بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، وأن الزوجين تشاجرا يوم الحادث، والزوج ضربها وبعد ذلك ألقى بها من شرفة المنزل، فسقطت جثة هامدة، وحاول التنصل من جريمته بالإدعاء كذبًا أنها سقطت وقت نشر الغسيل، لكنه اعترف بتفاصيل الجريمة بعد حصار المباحث له بأدلة الاتهام.

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته

وخلال جلسة تحقيق جديدة اليوم، حضر المتهم إلى النيابة العامة التي واجهته بتحريات المباحث، التي أكدت تعمد المتهم لجريمة قتل زوجته، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، مستغلًا وجودهما في الشقة بمفردهما، وأن أبنائهم الثلاثة كانوا في المدرسة وقت الجريمة، ونسبت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد، وقررت تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

عقوبة المتهم بقتل زوجته في المرج

قال الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات: تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.