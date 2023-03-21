ضياء رشوان لقصواء الخلالي: «البلشي» و«ميري» من أبناء ثورة 30 يونيو

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، أنه عمل مع الكاتبين الصحفيين خالد ميري وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وكان ذلك في مارس 2013 خلال وجودهما بمجلس نقابة الصحفيين: «هذا المجلس قضيت فيه دورة واحدة في ظل حكم الإخوان لمصر، وكان المجلس الوحيد في تاريخ النقابة الذي يمر عليه 3 رؤساء جمهورية، وهم محمد مرسي وعدلي منصور وعبدالفتاح السيسي»، موضحًا أن البلشي وميري من أبناء ثورة 30 يونيو.

لقاء مجلس نقابة الصحفيين مع عدلي منصور

وأضاف «رشوان»، خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه في العاشر من يوليو 2013 التقى المجلس مع عدلي منصور الرئيس المؤقت آنذاك للترتيب مع الدولة بخصوص أوضاع الصحافة في ثورة يونيو: «لم نطلب شيئا لصالح الصحافة المصرية في التشريعات أو الترتيبات أو المجلس الأعلى للصحافة لم يُستجب لها، كل ما طلبناه تمت الاستجابة له».

مدارس صحفية مختلفة

وتابع نقيب الصحفيين السابق: «سعيد باستضافتي في البرنامج مع الزميلين الصحفيين والمتنافسين على رئاسة النقابة خالد ميري وخالد البلشي، فهما من أبناء ثورة 30 يونيو وواجها الظلام الكبير في مصر في فترة حكم الإخوان، وهما ينتميان إلى مدارس صحفية وسياسية مختلفة وهذا مقبول لأن هذه هي طبيعة نقابة الصحفيين، ولا يوجد مجلس واحد من سنة 1941م حتى اليوم كان من لون واحد؛ كل الأطياف موجودة».