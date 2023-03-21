تكريم الأمهات المثاليات في احتفالية بمركز ساحل سليم بأسيوط

كرم محمد إبراهيم صالح أمين حزب الشعب الجمهوري بساحل سليم في محافظة أسيوط، عددا من النماذج المشرفة للمرأة والأمهات المثاليات والأرامل وسيدات المجتمع العام بالمركز.

جاء ذلك في إطار المشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات للمواطنين التي يقوم بها حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط.

الوفاء لكل أم عظيمة مصرية

وأكد السيد عبدالصبور، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط، أن التكريم يأتي في إطار الوفاء لكل أم عظيمة مصرية، وتنفيذًا لتوصيات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأم في بناء شخصية وحياة الأبناء والمجتمع والحفاظ على كيان الأسرة وعطائها غير المحدود.

الأمهات المثالية

ومن جهته، قال أمين الحزب إن تكريم الأمهات المثاليات يأتي في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي يتبناه حزب الشعب الجمهوري بقيادة السيد عبدالصبور أمين عام المحافظة، واهتمامه بتكريم الأمهات المثاليات سنويًا اتساقا مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه للمرأة والأمهات المثاليات.

وأوضح أن الاختيار جرى بناء على معايير دقيقة في مقدمتها عطاء الأم ونجاحها في الحفاظ على تماسك الأسرة ومواجهة التحديات المختلفة.

في ختام الحفل، قدم أمين الحزب بمركز ساحل سليم شهادات التقدير والهدايا الرمزية والعينية للأمهات المثاليات تقديرا لدورهن البارز فى المجتمع.