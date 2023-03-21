محلل سياسي لـ «القاهرة الإخبارية»: أمريكا مضطرة لتسليم دبابات «إبرامز» لأوكرانيا

قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد محارم، إن الأزمة الروسية الأوكرانية، دخلت عامها الثاني، وهذا الوقت الطويل لم يكن في حسابات روسيا أو أوكرانيا أو أمريكا، وبالتالي مع طول الفترة خسرت روسيا وأوكرانيا عددا كبيرا من الدبابات.

وأضاف «محارم» خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا في احتياج ماس لعدد كبير من الدبابات المتقدمة، وصنع هذا الاحتياج حالة من التردد داخل وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، هل ترسل الدبابات الحديثة مباشرة من أمريكا، أم من المخازن الاستراتيجية الأمريكية المنتشرة في أوروبا، مثل التي في ألمانيا.

أمريكا تخشى إرسال خبراء

وتابع أن الموضوع معقد نتيجة أن الدبابات المتطورة تحتاج تدريبا وصيانة خاصة لا يعرف عنها الجنود الأوكرانيون شيئا، وفي الوقت نفسه أمريكا تخشى إرسال خبراء لتدريب الأوكرانيين بسبب حساسية هذه الخطوة لدى روسيا.

ولفت إلى أن بايدن مضطر الآن لتسريع تسليم دبابات «إبرامز» إلى أوكرانيا، لكنه كان يعلم من البداية أن هذه اللحظة سوف تحين عاجلا أم آجلا، وأمريكا لديها خطة لتسليم الدبابات لكنها لم تكن مكتملة في وقتها نتيجة التغيرات المتسارعة في الحرب على الأرض.

الصين والقلق الأمريكي

وذكر أن الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني إلى روسيا زادت من القلق الأمريكي على المجريات، فلذلك ستسرع من تسليم الدبابات لكييف، ومن الناحية الأخرى تعتقد روسيا أنها تعتمد على الصين، لكن بكين في الوقت نفسه لا تريد أن تحدث أزمة مع أمريكا، وفي المجمل الموقف في صالح أمريكا، ولا أعتقد أن تكون هناك انتصارات على الأرض لروسيا في القريب.