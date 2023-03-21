رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الدفاع الروسية»: مقتل 240 جنديا أوكرانيا في كوبيانسك ودونيتسك

كتب:

أحمد عادل موسى
01:54 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم،  مقتل 80 جندي أوكراني في اتجاه كوبيانسك، و160 في دونيتسك وإسقاط طائرة أوكرانية من طراز «إس يو-25» في دونيتسك، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

تدمير 3 محطات رادار لدي القوات الأوكرانية

وأضافت الوزارة أنه تم تدمير 3 محطات رادار أمريكية الصنع للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى جانب آخر قال حاكم مدينة بريانسك الروسية، إنّ القوات الأوكرانية هاجمت بطائرة مسيرة محطة نوفوزيبكوف للنفط.

اقرأ المزيد:

باحث سياسي: زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا مهمة لكل الأطراف

الرئيس الصيني يكشف سبب اختيار روسيا أول بلد لزيارته الخارجية

أوكرانيا تعلن حجم خسائر روسيا من المعدات: تدمير 7 آلاف مدرعة

رئيس الوزراء الياباني يصل أوكرانيا لإجراء محادثات مع زيلينسكي

مقتل 4 آلاف شخص في مقاطعة «دونيتسك» منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية
بقلم أحمد عادل موسى