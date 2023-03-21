«الدفاع الروسية»: مقتل 240 جنديا أوكرانيا في كوبيانسك ودونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، مقتل 80 جندي أوكراني في اتجاه كوبيانسك، و160 في دونيتسك وإسقاط طائرة أوكرانية من طراز «إس يو-25» في دونيتسك، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

تدمير 3 محطات رادار لدي القوات الأوكرانية

وأضافت الوزارة أنه تم تدمير 3 محطات رادار أمريكية الصنع للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى جانب آخر قال حاكم مدينة بريانسك الروسية، إنّ القوات الأوكرانية هاجمت بطائرة مسيرة محطة نوفوزيبكوف للنفط.