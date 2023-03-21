الكاتب الصحفي خالد ميري لـ قصواء الخلالي: الدولة تحترم الجماعة الصحفية

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أنه لا جدال أن البدل حق للجماعة الصحفية، مشددًا على أنه بذل ما لديه من جهد في هذا الملف خلال مفاوضات شاقة مع الحكومة، متوقعا أن يستكمل الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين جهوده: «كان هناك حديث حول زيادة قدرها 600 جنيه والتطبيق بداية من الشهر المقبل».

الدولة تدعم نقابة الصحفيين بـ480 مليون جنيه سنويا

وأشار ميري، خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، إلى أن الدولة المصرية تدعم نقابة الصحفيين بـ480 مليون جنيه في السنة، وأحيانا يصل هذا المبلغ إلى 600 مليون جنيه، وبالتالي فإن الدولة تحترم المهنة وتحترم النقابة وتقدر جموع الصحفيين.

الدولة لم تتأخر عن مساعدة الجماعة الصحفية

وأوضح أن الدولة لم تتأخر عن مساعدة الجماعة الصحفية لأن البدل إذا تعطل لشهر واحد ستتضرر هذه الجماعة: «مش هنلاقي نصرف معاشات ولا علاج، دخلنا الوحيد في النقابة هو الاشتراكات، مش بيكفوا مرتبات الموظفين في النقابة».