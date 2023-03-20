نقيب الصحفيين يشكر خالد ميري في مكتبه: نصحني وعرضت عليه التعاون

استقبل الكاتب الصحفي خالد ميري، في مكتبه، الكاتب الصحفي خالد البلشي، بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات التي أُجريت قبل أيام.

نقيب الصحفيين الجديد

ونشر نقيب الصحفيين، صورة عبر حسابه على فيس بوك، وعلّق عليها: «زُرت اليوم الزميل والنقابي العزيز الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير الأخبار في مكتبه، بصحبة الزميل محمود كامل عضو مجلس النقابة، لأشكره على تهنئته لي ودوره النقابي خلال السنوات الماضية، وحرصه على وجود منافسة شريفة وعادلة في انتخابات النقابة».

زيارة البلشي لـ ميري

وتابع البلشي قائلا: «دار بيننا لقاء وديا تناقشنا خلاله في قضايا النقابة والمهنة، وقدّم فيه الأستاذ خالد ميري نصائح جادة فيما يتعلق بمستقبل النقابة وملفاتها، وطالبته بالتعاون خلال الفترة المقبلة والاستفادة من خبرته الطويلة في العمل النقابي».

ووجّه البلشي الشكر لميري، قائلا: «شكرًا خالد ميري على حفاوة الاستقبال ودفء اللقاء، سنبقى زملاء أعزاء تجمعنا مهنة عظيمة ونقابة عريقة»، مختتما حديثه: «عاشت وحدة الصحفيين».